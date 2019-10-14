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Президент Эквадора подтвердил планы издать новый указ вместо вызвавшего протесты документа

Ранее президент страны отменил субсидии на топливо

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 октября. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено в понедельник подтвердил, что аннулирует вызвавший массовые протесты указ об отмене субсидий на топливо и издаст новое постановление.

"В ближайшие часы я отменю указ 883. Мы сделали выбор в пользу мира", - написал он в Twitter.

По словам Морено, "будет издан новый указ, который гарантирует, что средства дойдут до тех, кто на самом деле в них нуждается".

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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