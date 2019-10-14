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Кризис на Украине

Опрос: Зеленский теряет поддержку граждан Украины

Положительно оценивают деятельность президента 66% опрошенных против 73% месяцем ранее

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Украинские социологи зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник.

Так, по результатам опроса, который проводился 9-11 октября методом телефонного интервью, положительно оценивают деятельность действующего президента 66% опрошенных против 73% месяцем ранее.

В то же время в октябре по сравнению с сентябрем выросли рейтинги сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Так, показатели Бойко увеличились до 24% в октябре с 20% в сентябре, а Тимошенко - до 23% против 19% месяцем ранее.

Упал уровень одобрения деятельности главы правительства Алексея Гончарука с 17% до 10%, спикера парламента Дмитрия Разумкова с 33% до 27%. В то же время остался неизменным рейтинг главы партии "Голос" Святослава Вакарчука, которого поддерживают 25% респондентов.

В то же время лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается экс-глава государства Петр Порошенко, к которому негативно относится 65%, что на 1% больше, чем месяц назад.

Во время опроса проанализированы ответы 1500 респондентов. Погрешность не превышает 3%.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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