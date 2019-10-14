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Кризис на Украине

Один из идеологов националистов пригрозил Зеленскому новым "майданом"

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что радикалы составляют меньшинство на Украине, однако развитие страны должны определять именно они

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, известный своими праворадикальными взглядами, пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому массовыми беспорядками и новым "майданом", если тот не будет выполнять требования националистов. Об этом Вятрович написал в пятницу на своей странице в сети Facebook.

Один из идеологов современного украинского национализма признал, что его единомышленники-радикалы составляют меньшинство на Украине, однако высказал мнение, что развитие страны должны определять именно они, а не большинство избирателей, которое проголосовало на выборах за Зеленского.

"Майдан" - предохранитель демократического развития Украины", - написал Вятрович. "Большинство в изувеченном тоталитаризмом обществе не способно рационально воспользоваться полученным правом выбора, - считает он. "На Украине ситуация похожая, - утверждает он. - Выборы в основном выигрывают не силы, заинтересованные в построении сильного, демократического государства, готовые к тяжелым, но необходимым реформам, а те, кто предлагает немедленное улучшение".

"Какое бы большинство не получила на выборах власть, она не может игнорировать требования сплоченного меньшинства, которое умеет защищать общественные интересы и способно организовать "майдан", - считает Вятрович. - Поэтому выиграть выборы в Украине - еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов. Иначе "майдан" может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах - достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной".

Тем самым Вятрович пригрозил президенту Зеленскому повторением событий 2014 года, когда его предшественник на посту главы государства Виктор Янукович был свернут в результате акций протеста радикалов, начавшихся на площади (майдане) Независимости и получивших название "майдан".

Владимир Вятрович, известный своими антироссийскими и антисоветскими выступлениями, был уволен с должности главы Украинского института национальной памяти в середине сентября. Вятрович возглавил Украинский институт национальной памяти в марте 2014 года, после происшедшего в стране государственного переворота. Организация активно участвовала в кампаниях по декоммунизации и дерусификации, которые развязали на Украине участвовавшие в "майдане" политические силы.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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