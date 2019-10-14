Один из идеологов националистов пригрозил Зеленскому новым "майданом"

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, известный своими праворадикальными взглядами, пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому массовыми беспорядками и новым "майданом", если тот не будет выполнять требования националистов. Об этом Вятрович написал в пятницу на своей странице в сети Facebook.

Один из идеологов современного украинского национализма признал, что его единомышленники-радикалы составляют меньшинство на Украине, однако высказал мнение, что развитие страны должны определять именно они, а не большинство избирателей, которое проголосовало на выборах за Зеленского.

"Майдан" - предохранитель демократического развития Украины", - написал Вятрович. "Большинство в изувеченном тоталитаризмом обществе не способно рационально воспользоваться полученным правом выбора, - считает он. "На Украине ситуация похожая, - утверждает он. - Выборы в основном выигрывают не силы, заинтересованные в построении сильного, демократического государства, готовые к тяжелым, но необходимым реформам, а те, кто предлагает немедленное улучшение".

"Какое бы большинство не получила на выборах власть, она не может игнорировать требования сплоченного меньшинства, которое умеет защищать общественные интересы и способно организовать "майдан", - считает Вятрович. - Поэтому выиграть выборы в Украине - еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов. Иначе "майдан" может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах - достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной".

Тем самым Вятрович пригрозил президенту Зеленскому повторением событий 2014 года, когда его предшественник на посту главы государства Виктор Янукович был свернут в результате акций протеста радикалов, начавшихся на площади (майдане) Независимости и получивших название "майдан".

Владимир Вятрович, известный своими антироссийскими и антисоветскими выступлениями, был уволен с должности главы Украинского института национальной памяти в середине сентября. Вятрович возглавил Украинский институт национальной памяти в марте 2014 года, после происшедшего в стране государственного переворота. Организация активно участвовала в кампаниях по декоммунизации и дерусификации, которые развязали на Украине участвовавшие в "майдане" политические силы.