Явка на парламентских выборах в Польше составила 61,74%

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Явка на состоявшихся в Польше очередных парламентских выборах составила 61,74%. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши Веслав Козелевич.

"Есть успех. Достигнута самая высокая явка за последние 30 лет", - сказал он, подчеркнув, что она составила 61,74%. Это более 18,6 млн жителей страны. "Впервые на парламентских выборах удалось преодолеть отметку в 60%", - добавил Козелевич.

Как напомнил представитель ГИК, ранее самая высокая явка на парламентских выборах в современной истории страны была зафиксирована в 2007 году. Тогда она составила 53,88%.

По словам Козелевича, высокой явке в этом году способствовала активность призывавших прийти на выборы политических партий во время избирательной кампании, а также поддерживающие их СМИ.