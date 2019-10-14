Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Глава МИД Франции: необходимо воспользоваться шансом достичь урегулирования на Украине

Жан-Ив Ле Дриан считает, что "после избрания Владимира Зеленского на Украине, ситуация изменилась"

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Нынешняя ситуация предоставляет шанс для достижения урегулирования на Украине, которым следует воспользоваться. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro.

"Сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине, - считает он. - Этот шанс не появится, возможно, во второй раз и мы должны им воспользоваться".

По его словам, "после избрания Владимира Зеленского на Украине, ситуация изменилась". "Обмен пленными и освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова стали знаком смягчения напряженности между двумя странами. Обе стороны достигли договоренности отвести тяжелые вооружения, а также создать три демилитаризованные зоны в Донбассе". Как считает Ле Дриан, "Зеленский, который опирается в парламенте на широкое большинство, расположен к ведению настоящей дискуссии относительно будущего статуса Донбасса".

"Теперь важно, чтобы Россия воспользовалась этой возможностью и дала ответ на позитивные сигналы. Если она так поступит, могут открыться пути к проведению нового саммита в нормандском формате", - считает глава дипломатического ведомства Франции.

Теги
УкраинаФранцияКризис на УкраинеЛе Дриан, Жан-ИвЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
По окончательным данным Государственной избирательной комиссии, партия "Закон и справедливость" получила в состоящем из 100 мест Сенате 48 кресел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС