Глава МИД Франции: необходимо воспользоваться шансом достичь урегулирования на Украине

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Нынешняя ситуация предоставляет шанс для достижения урегулирования на Украине, которым следует воспользоваться. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro.

"Сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине, - считает он. - Этот шанс не появится, возможно, во второй раз и мы должны им воспользоваться".

По его словам, "после избрания Владимира Зеленского на Украине, ситуация изменилась". "Обмен пленными и освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова стали знаком смягчения напряженности между двумя странами. Обе стороны достигли договоренности отвести тяжелые вооружения, а также создать три демилитаризованные зоны в Донбассе". Как считает Ле Дриан, "Зеленский, который опирается в парламенте на широкое большинство, расположен к ведению настоящей дискуссии относительно будущего статуса Донбасса".

"Теперь важно, чтобы Россия воспользовалась этой возможностью и дала ответ на позитивные сигналы. Если она так поступит, могут открыться пути к проведению нового саммита в нормандском формате", - считает глава дипломатического ведомства Франции.