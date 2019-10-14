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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Трамп заявил, что защищать курдов от Турции стоит Асаду

Американский лидер отметил, что США "в значительной степени" вывели свои войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ТАСС, 14 октября. Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон. Такое мнение он выразил в понедельник на своей странице в Twitter.

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"Пусть Сирия и [президент Башар] Асад защищают курдов и ведут борьбу с Турцией за свою землю", - написал Трамп.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты, победив террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "в значительной степени" вывели свои войска из Сирии.

"После 100% победы над халифатом ИГ я в значительной степени вывел наши войска из Сирии", - написал он.

Теги
СШАСирияТурцияАсад, Башар ХафезТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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