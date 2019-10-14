Трамп заявил, что защищать курдов от Турции стоит Асаду

ТАСС, 14 октября. Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон. Такое мнение он выразил в понедельник на своей странице в Twitter .

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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"Пусть Сирия и [президент Башар] Асад защищают курдов и ведут борьбу с Турцией за свою землю", - написал Трамп.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты, победив террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "в значительной степени" вывели свои войска из Сирии.

"После 100% победы над халифатом ИГ я в значительной степени вывел наши войска из Сирии", - написал он.