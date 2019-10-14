Трамп скоро подпишет указ о санкциях против турецких чиновников

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет указ о санкциях в отношении бывших и действующих официальных лиц Турции в связи с проводимой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении американского лидера, которое он опубликовал в понедельник у себя в Twitter .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Я скоро издам указ, разрешающий введение санкций в отношении действующих и бывших официальных лиц Турции, а также любых лиц, способствующих дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении. Документом предусмотрен широкий спектр последствий, в том числе финансовые санкции, блокировка собственности и запрет на въезд в США.

Как отметил американский лидер, указ "позволит США вводить мощные дополнительные санкции в отношении тех, кто может быть причастен к серьезным нарушениям прав человека, препятствованию прекращению огня и возвращению перемещенных лиц домой, принудительной репатриации беженцев или угрозе миру, безопасности и стабильности в Сирии".

Торговая сделка

Трамп заявил, что Соединенные Штаты увеличат до 50% пошлины на сталь для Турции, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой.

По словам американского лидера, "тарифы на сталь будут увеличены до 50% - уровня, предшествовавшего снижению в мае". "Соединенные Штаты немедленно прекратят переговоры, проводимые Министерством торговли относительно торговой сделки с Турцией на сумму $100 млрд", - указал Трамп. "Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути", - подчеркнул президент США.

17 мая США снизили с 50% до 25% дополнительные пошлины на ввоз стали из Турции, в ответ турецкие власти приняли решение снизить вдвое ввозные пошлины на 22 вида импортируемых из США товаров. Ранее - в марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди которых была Турция. 10 августа того же года Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Это вызвало критику со стороны Анкары, которая аналогичным образом удвоила пошлины на 22 вида американской продукции.

Безопасность гражданских

Трамп призвал турецкие власти обеспечить безопасность гражданских лиц, находящихся на северо-востоке Сирии, где Турция проводит военную операцию "Источник мира", а также не допустить возрождения террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе.

"Турция должна обеспечить безопасность гражданских лиц, включая религиозные и этнические меньшинства, а также сейчас и, возможно, в будущем должна нести ответственность за содержание под стражей террористов ИГ в регионе", - заявил американский лидер.

Американские военные в Сирии

Покидающие Сирию американские военные будут передислоцированы, но останутся в регионе, США сохранят лишь небольшое военное присутствие на юге страны.

"Как я уже сказал, я вывожу оставшихся военных США с северо-востока Сирии. <...> Военнослужащие США, выходящие из Сирии, теперь будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания", - сказано в документе.

При этом американский лидер подчеркнул, что небольшое число американских военных останется на базе в Эт-Танфе на юге страны. "Небольшое присутствие сил США останется гарнизоне в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать уничтожать остатки ИГ", - говорится в заявлении.