Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Трамп скоро подпишет указ о санкциях против турецких чиновников

Американский лидер заявил, что США также до 50% увеличат для Турции пошлины на сталь и свернут торговые переговоры
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет указ о санкциях в отношении бывших и действующих официальных лиц Турции в связи с проводимой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении американского лидера, которое он опубликовал в понедельник у себя в Twitter.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Я скоро издам указ, разрешающий введение санкций в отношении действующих и бывших официальных лиц Турции, а также любых лиц, способствующих дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении. Документом предусмотрен широкий спектр последствий, в том числе финансовые санкции, блокировка собственности и запрет на въезд в США.

Как отметил американский лидер, указ "позволит США вводить мощные дополнительные санкции в отношении тех, кто может быть причастен к серьезным нарушениям прав человека, препятствованию прекращению огня и возвращению перемещенных лиц домой, принудительной репатриации беженцев или угрозе миру, безопасности и стабильности в Сирии".

Торговая сделка

Трамп заявил, что Соединенные Штаты увеличат до 50% пошлины на сталь для Турции, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой. 

По словам американского лидера, "тарифы на сталь будут увеличены до 50% - уровня, предшествовавшего снижению в мае". "Соединенные Штаты немедленно прекратят переговоры, проводимые Министерством торговли относительно торговой сделки с Турцией на сумму $100 млрд", - указал Трамп. "Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути", - подчеркнул президент США.

17 мая США снизили с 50% до 25% дополнительные пошлины на ввоз стали из Турции, в ответ турецкие власти приняли решение снизить вдвое ввозные пошлины на 22 вида импортируемых из США товаров. Ранее - в марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди которых была Турция. 10 августа того же года Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Это вызвало критику со стороны Анкары, которая аналогичным образом удвоила пошлины на 22 вида американской продукции.

Безопасность гражданских

Трамп призвал турецкие власти обеспечить безопасность гражданских лиц, находящихся на северо-востоке Сирии, где Турция проводит военную операцию "Источник мира", а также не допустить возрождения террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе. 

"Турция должна обеспечить безопасность гражданских лиц, включая религиозные и этнические меньшинства, а также сейчас и, возможно, в будущем должна нести ответственность за содержание под стражей террористов ИГ в регионе", - заявил американский лидер.

Американские военные в Сирии

Покидающие Сирию американские военные будут передислоцированы, но останутся в регионе, США сохранят лишь небольшое военное присутствие на юге страны.

"Как я уже сказал, я вывожу оставшихся военных США с северо-востока Сирии. <...> Военнослужащие США, выходящие из Сирии, теперь будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания", - сказано в документе.

При этом американский лидер подчеркнул, что небольшое число американских военных останется на базе в Эт-Танфе на юге страны. "Небольшое присутствие сил США останется гарнизоне в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать уничтожать остатки ИГ", - говорится в заявлении.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Эмиратские войска передали саудовским контроль над аэропортом временной столицы Йемена
Передислокация войск происходит в рамках усилий по прекращению обстроившегося около двух месяцев назад противостояния между сепаратистами из Южного переходного совета и международно признанным правительством Йемена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС