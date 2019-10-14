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Качиньский надеется, что польский Сенат не станет местом ожесточенной политической борьбы

Лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский напомнил, что "Сенат не может заблокировать закон, а может только затягивать законодательный процесс"

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше и победившей на последних парламентских выборах партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский выразил надежду, что Сенат (верхняя палата парламента), где его политическому объединению не удалось получить большинство, не станет местом ожесточенных противостояний. С такими словами он выступил в понедельник на брифинге по итогам оглашения окончательных результатов выборов.

"Мы очень довольны результатами выборов", - указал политик. "Мы получили возможность продолжать реализацию наших хороших перемен, продолжать нашу политику, дальше менять Польшу", - добавил он.

Касаясь того факта, что представители ЗиС утратили большинство в верхней палате парламента, Качиньский напомнил, что "Сенат не может заблокировать закон, а может только затягивать законодательный процесс".

Политик выразил надежду, что "Сенат станет местом, где политические военные действия будут ограничены". "В Сенате есть поле для компромисса и сотрудничества", - указал он.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов ЗиС получила большинство голосов. В Сейме представители этой партии займут более 50% кресел - 235 из 460, а вот в Сенате им удалось завоевать только 48 мандатов из 100.

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Польша
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