Качиньский надеется, что польский Сенат не станет местом ожесточенной политической борьбы

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше и победившей на последних парламентских выборах партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский выразил надежду, что Сенат (верхняя палата парламента), где его политическому объединению не удалось получить большинство, не станет местом ожесточенных противостояний. С такими словами он выступил в понедельник на брифинге по итогам оглашения окончательных результатов выборов.

"Мы очень довольны результатами выборов", - указал политик. "Мы получили возможность продолжать реализацию наших хороших перемен, продолжать нашу политику, дальше менять Польшу", - добавил он.

Касаясь того факта, что представители ЗиС утратили большинство в верхней палате парламента, Качиньский напомнил, что "Сенат не может заблокировать закон, а может только затягивать законодательный процесс".

Политик выразил надежду, что "Сенат станет местом, где политические военные действия будут ограничены". "В Сенате есть поле для компромисса и сотрудничества", - указал он.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов ЗиС получила большинство голосов. В Сейме представители этой партии займут более 50% кресел - 235 из 460, а вот в Сенате им удалось завоевать только 48 мандатов из 100.