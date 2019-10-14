Глава МИД Франции: операция Турции в Сирии может подорвать результаты борьбы против ИГ

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Проведение Турцией военной операции на северо-востоке Сирии грозит свести на нет результаты борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro .

"Турецкое наступление угрожает поставить под вопрос все, что было достигнуто [в борьбе против ИГ], - предостерег министр. - Оно ведет к росту числа перемещенных лиц, вызывая новые тяготы для гражданского населения, - почти 700 тыс. людей, находящихся в этой зоне". Он также заявил, что "Силы демократической Сирии" (СДС) "дестабилизированы операцией Турции, хотя она сама является участницей международной коалиции, ведущей борьбу против ИГ".

По мнению Ле Дриана, "с учетом той опасности, которую представляет для Европы данная операция, необходимо сделать все, чтобы убедить Турцию прекратить наступление". "На столе переговоров должен быть весь комплекс наших отношений с Анкарой", - считает он.

Турция и НАТО

Отвечая на вопрос, имеет ли право Турция и далее пребывать в составе НАТО, министр сказал: "Решить это должна сама Турция".

"Новая ситуация подтолкнула курдов в объятия [сирийского] режима и его союзников", - отметил глава МИД. Как он утверждает, "в связи с этим ответственность России возросла, и она должна осудить турецкое наступление, которое еще больше ввергает эту зону в хаос".

На ситуации, по мнению министра, "сказывается и бездействие США, которые до своего решения об отводе войск были основной ударной силой в коалиции, действуя совместно с СДС". "Президент США Дональд Трамп не выступил против операции и тем самым дал своего рода молчаливое согласие, заявив об отводе американских войск", - сказал он. Глава МИД призвал к проведению в ближайшее время совещания государств международной коалиции с тем, чтобы "прояснить позиции каждого".