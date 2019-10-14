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Эмиратские войска передали саудовским контроль над аэропортом временной столицы Йемена

Передислокация войск происходит в рамках усилий по прекращению обстроившегося около двух месяцев назад противостояния между сепаратистами из Южного переходного совета и международно признанным правительством Йемена

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Находящиеся во временной столице Йемена городе Аден войска ОАЭ передали контроль над местным аэропортом силам возглавляющей аравийскую коалицию Саудовской Аравии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera.

Передислокация войск происходит в рамках усилий по прекращению обстроившегося около двух месяцев назад противостояния между сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС) и международно признанным правительством Йемена. Как отмечает телестанция, ранее были достигнуты договоренности о размещении саудовских сил в Адене вместо подразделений ВС Объединенных Арабских Эмиратов.

7 августа в Адене, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют ОАЭ. Сепаратистам, требовавшим отстранить президента Абд Раббо Мансура Хади, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец.

Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, которые Эр-Рияд предложил провести в Джидде. Однако позднее они захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях. Между тем саудовским посредникам во время непрямых переговоров враждующих сторон за последний месяц удалось добиться определенного прогресса, и, как передавало агентство Reuters, сейчас они близки к заключению сделки, согласно которой ЮПС может получить ряд министерских портфелей в обмен на передачу командования своими военизированными отрядами признанному мировым сообществом кабмину.

Известно, что в рамках передислокации силы ОАЭ начали отвод своих войск из временной столицы еще на прошлой неделе. В то же время саудовцы постепенно наращивают контингент в Адене, занимая контролировавшиеся ранее эмиратами позиции и объекты.

Теги
ОАЭЙеменСаудовская Аравия
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