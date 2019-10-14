Демократы проведут четвертые теледебаты в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Общенациональные теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года пройдут во вторник в городе Вестервилль (штат Огайо). Вопросы участникам дебатов будут задавать журналисты газеты "Нью-Йорк таймс" и телекомпании Си-эн-эн, которая будет вести трансляцию с 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск 16 октября).

Это уже четвертые с июня нынешнего года теледебаты и на этот раз на сцену конференц-зала Университета Оттербейн (Otterbein University) выйдет одновременно сразу 12 участников: бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер.

Стейер и Габбард в предыдущих, третьих общенациональных теледебатах не участвовали, поскольку не смогли вовремя выполнить одно из требований Национального комитета Демократической партии США - добиться по итогам четырех опросов уровня поддержки потенциальных избирателей в 2%.

Тройка лидеров

Центр сцены займут лидеры предвыборной гонки - Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Согласно опубликованным в минувшую пятницу итогам опроса, проведенного телекомпанией "Фокс Ньюс" (Fox News) Байдена поддерживают 32% потенциальных избирателей, Уоррен - 22% и Сандерса - 17%. Другие участники таким уровнем поддержки похвалиться не могут: Пита Буттеджаджа поддерживают 4%, Камалу Харрис - 5%, у остальных уровень поддержки около 3%, то есть в пределах статистической погрешности.

Согласно этому же опросу, если бы в финал предвыборной гонки вышли Байден и Трамп, то кандидата демократов поддержали бы 50% избирателей, а Трампа - 40%. Если же на выборах 2020 года демократы выдвинут кандидатом Элизабет Уоррен, то, согласно итогам опроса "Фокс Ньюс", ее поддержат 50% избирателей, а Трампа - 40%. В паре Сандерс - Трамп симпатии избирателей, по данным опроса, также будут на стороне демократа в соотношении 49% против 40%.

Феномен Уоррен и Янга

Оценивая ситуацию в тройке лидеров, интернет-портал Elections Central ("Элекшнз сентрал") обращает внимание на постоянный рост уровня поддержки Элизабет Уоррен. "Это единственный претендент, поддержка которого росла постоянно, в то время как у Байдена и Сандерса итоги опросов фиксировали временные падения популярности", - отметил портал, предположив, что основная схватка в ходе теледебатов развернется между Байденом и Уоррен, которые по итогам последнего опроса в ключевом штате - Айове - получили сейчас одинаковый уровень поддержки в 22%. В то же время не сбрасывают со счетов и Сандерса, который по итогам третьего квартала собрал наибольшую по сравнению с другими претендентами сумму на ведение предвыборной кампании - 25,3 млн долларов.

Пристальный интерес привлекает и феномен Эндрю Янга, новичка в политике, который, тем не менее, вот уже четвертый раз выходит на сцену общенациональных теледебатов и поддерживает интерес к себе за счет нетривиальных инициатив. В частности, во время теледебатов в сентябре он пообещал выплатить 10 выбранным наугад избирателям по тысяче долларов наличными в месяц в период до конца года. Телекомпания Си-эн-эн назвала его "рок-звездой" за его раскованный стиль общения и полное отсутствие политического опыта. Он выделяется среди других претендентов тем, что его предвыборные мероприятия больше похожи на концерты, отметила телекомпания, а его лозунг MATH (Make America Think Harder, Заставить Америку задуматься) его сторонники исполняют как песню.

Вопрос о возрасте претендентов

В ходе дебатов так или иначе будет затронут вопрос о возрасте и о состоянии здоровья претендентов. Самый пожилой из участников гонки, 78-летний Берни Сандерс на прошлой неделе пожаловался на боль в груди и перенес операцию по шунтированию артерии, однако сразу же заявил, что это не скажется на ходе его предвыборной кампании. Джо Байдену - 76 лет, а Элизабет Уоррен - 70 и, как отметила в этой связи газета "Уолл-стрит джорнэл", "вопрос о возрасте, который ранее находился на периферии, теперь привлекает особое внимание", поскольку до сих пор средний возраст вступавшего на пост президента США составлял около 55 лет.

Претенденты встретятся еще восемь раз

До конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии проведет теледебаты в ноябре и декабре и еще 6 таких же мероприятий - в период с января по апрель 2020 года. Каждый раз требования к участникам будут ужесточаться: на ноябрьские теледебаты в штате Джорджия будут допущены лишь те претенденты, кто по итогам четырех общенациональных опросов заручится поддержкой как минимум 3% потенциальных избирателей или получит 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов. Кроме того, претенденты обязаны будут собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 165 тыс. потенциальных избирателей.

По данным "Элекшнз сентрал", пока эти требования способны выполнить восемь претендентов: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг и миллиардер Том Стейер.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).