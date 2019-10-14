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Макрон предупредил Трампа о необходимости противостоять возрождению ИГ в Сирии

Также французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирака Бархамом Салехом

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Елисейский дворец.

В ходе беседы Макрон предупредил Трампа "об абсолютной необходимости противостоять возрождению группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)". Также этим вечером Макрон провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирака Бархамом Салехом, сообщила администрация французского президента. Причем обмен мнениями с турецким лидером "подтвердил существование глубоких разногласий относительно возможных последствий турецкого наступления на северо-востоке Сирии", отмечает Елисейский дворец.

Переговоры с иракским президентом касались в основном вопроса "тех рисков в гуманитарном плане и плане обеспечения безопасности, которые представляет собой нынешняя ситуация". В ходе беседы Макрон заверил Салеха в своем стремлении "добиваться укрепления франко-иракского сотрудничества".

Теги
СШАИракСирияТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльСалех, Бархам
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