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Военная операция Турции на севере Сирии

FT: Великобритания пересматривает лицензии на поставку вооружения Турции

По данным издания, за последние пять лет Лондон поставила Анкаре вооружения на $1,4 млрд

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания пересматривает все лицензии на поставку вооружения в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

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Об этом решении еще не было официально объявлено, однако, по информации издания, правительство постановило полностью пересмотреть все поставки вооружения, которое может использоваться Турцией в ходе нынешней операции, и приостановить выдачу новых лицензий, пока процесс анализа не будет завершен.

Financial Times отмечает, что за последние пять лет Великобритания поставила Турции вооружения на £1,1 млрд ($1,4 млрд). Это включает в себя лицензии на £206 млн ($260 млн) на самолеты, вертолеты и беспилотники, £84 млн ($105 млн) на бронетехнику и £82 млн ($103 млн) на ракеты, бомбы и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее ряд европейских стран приостановил поставку вооружений Турции. В то же время министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге в понедельник не решились ввести эмбарго на поставки оружия Анкаре.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

Теги
СирияТурцияВеликобританияВоенная операция Турции на севере Сирии
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