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В Пентагоне уточнили тему разговора начальников генштабов США и России

По данным американского военного ведомства, стороны обсуждали вопросы, "представляющие взаимный интерес в Сирии"

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсуждали вопросы, "представляющие взаимный интерес в Сирии". Об этом сообщила пресс-служба КНШ.

"Два военачальника обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в Сирии. Два лидера договорились не разглашать конкретные детали своего разговора", - говорится в сообщении.

Ранее о разговоре сообщило Минобороны РФ, также не приводя подробностей о его содержании.

Предыдущий разговор Герасимова и Милли состоялся 2 октября, спустя несколько дней после назначения американского генерала на его нынешнюю должность. Тогда официальный представитель Комитета начальников штабов Хейли Симс отметила, что военачальники "обменялись взглядами на вопросы, которые вызывают взаимную обеспокоенность". При этом они признали неотъемлемую ценность регулярных контактов с целью предотвращения просчетов и продвижения транспарентности".

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