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Reuters: Пенс заявил Эрдогану о необходимости прекращения боевых действий в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкаре следует незамедлительно прекратить боевые действия в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер.

"США не давали Турции зеленый свет на вторжение в Сирию", - приводит оно слова Пенса, который выступал в Вашингтоне. Как отмечает агентство, Пенс сказал, что американский лидер Дональд Трамп в этот же день побеседовал с курдским генералом.

Агентство Франс Пресс в свою очередь сообщило, что Пенс намерен вскоре посетить Турцию.

 

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)
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