Трамп направляет делегацию в Анкару в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направляет в Анкару делегацию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Учитывая текущую слабость турецкой экономики, сегодняшние действия [администрации в отношении Турции] очень серьезны <...> Однако мы остаемся привержены урегулированию этой ситуации путем переговоров, именно поэтому президент распорядился направить как можно скорее в Анкару делегацию высокого ранга, чтобы выяснить, можем ли мы достичь соглашения", - сказал он.

Стремление к прекращению огня

США стремятся добиться прекращения огня на северо-востоке Сирии, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований, также заявил представитель администрации высокого ранга на условиях конфиденциальности.

"Мы добиваемся сейчас восстановления ситуации, насколько это в наших силах, за счет прекращения огня, - сказал он. - Мы пытаемся добиться этого также путем подключения различных заинтересованных сторон на северо-востоке Сирии и стремимся добиться того, чтобы различные силы - все оставались на своих позициях. Затем необходимо будет выдвинуть какие-то планы для урегулирования ситуации, ставшей причиной для ввода турецких войск".

Ранее в понедельник Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против лиц, которые препятствуют прекращению боевых действий на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию. Как следует из документа, Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в этой стране.

На основании этого указа Минфин и Госдеп США уже объявили о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.