СМИ: США передадут России контроль над Манбиджем на фоне наступления турецких ВС

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо. С таким утверждением выступил в понедельник на своем сайте журнал Newsweek со ссылкой на слова высокопоставленного источника в Пентагоне.

По его данным, США приступили к выводу своих войск из города и планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие Манбидж "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые Вашингтоном. По словам источника издания, американские военные, "которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны".

"По сути это передача [контроля], - приводит журнал слова неназванного источника. - Однако речь идет о быстром выводе [войск], который не подразумевает инструктаж и тому подобное. Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря и уничтожив любое важное оборудование, не подлежащее транспортировке".

Ранее в понедельник ВС Турции вместе с бойцами так называемой Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на Манбидж, который является одним из ключевых населенных пунктов на севере Сирии, подконтрольных курдским формированиям "Силы народной самообороны" (СНС), входящим в коалицию СДС. В свою очередь для защиты границы и противостояния турецкой агрессии в город вошли подразделения правительственной армии Сирии.

14 июня 2018 года Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований СНС из Манбиджа. В начале сентября того же года турецкий лидер сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по сирийскому Манбиджу не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости того, чтобы курдские формирования СНС покинули этот населенный пункт.