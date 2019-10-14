В администрации США возложили ответственность за ситуацию в Сирии на Эрдогана

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация на северо-востоке Сирии, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований, возникла в результате того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не прислушался к предупреждениям. Об этом заявила в понедельник во время телеконференции высокопоставленный представитель администрации США.

"Эта проблема возникла не в результате бездействия президента Дональда Трампа, - отметила она. - Это результат бездействия президента Турции Эрдогана, которому следовало прислушаться к неоднократным предупреждениями по поводу того, что такая операция - это плохая идея, ему не следовало поступать таким образом, и что США ни в коем случае не поддерживают такие действия, которые являются весьма торопливыми и нерасчетливыми".

Представитель администрации подчеркнула, что "действуя ответственно, США не могли оставить своих военнослужащих в тех районах, где для них могла существовать угроза".

Другой представитель администрации отметила, что речь идет о выводе американских военнослужащих, действовавших на территории 40 км в длину и 30 км в ширину. "Предположения о том, что эти несколько десятков военнослужащих могли каким-то образом остановить вторжение, просто противоречат здравому смыслу, - добавила она. - Было бы крайне опасно требовать от военнослужащих выполнения такой задачи. Поэтому вместо того, чтобы они оказались под угрозой окружения и оказались под прицелом противоборствующих сторон, мы сосредоточили внимание на вопросах обеспечения безопасности этих военнослужащих".