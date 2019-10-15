Сенатор Грэм поддержал решение Трампа о введении санкций против Турции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил о полной поддержке решения президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции за военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник по итогам встречи с американским лидером заявлении сенатора.

"Я решительно поддерживаю решение президента Трампа издать указ о введении санкций против турецких официальных лиц и экономики [этой страны] в связи с вторжением Турции на северо-восток Сирии, - сказано в тексте. - Турция нападает на курдские силы, которые сильнее всего поддерживали нас [США] в деле уничтожения халифата ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

В свою очередь старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) назвал меры, которые Трамп распорядился принять в отношении Турции, недостаточно суровыми. "Мы ценим запланированные администрацией [президента Трампа] санкции, однако они недостаточны для того, чтобы наказать Турцию за ее вопиющие преступления в Сирии", - приводит агентство Рейтер заявление офиса политика.

Как сообщалось в понедельник на сайте Минфина США, Вашингтон добавил в санкционный список Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу. В американском ведомстве также заявили, что готовы ввести дополнительные санкции против чиновников из турецкого правительства и государственных корпораций. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Глава Госдепа США Майкл Помпео, заявление которого распространило внешнеполитическое ведомство, сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этот исполнительный указ дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии, отметил Помпео.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.