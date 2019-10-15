В США заявили, что несколько десятков военных не могли бы остановить вторжение ВС Турции

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты располагали в районе наступления вооруженных сил Турции на севере Сирии лишь несколькими десятками военнослужащих, и эти силы не были способны остановить вторжение. Об этом заявила в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Силы, которые министр [обороны США Марк Эспер] вывел с северо-востока [Сирии], - это были десятки человек на участке длиной в 40 км и глубиной в 30 км. Идея о том, что эти пара десятков человек каким-либо образом могли остановить вторгающуюся туда армию, просто нелогична. Это было бы исключительно опасно - требовать от этих сил выполнить подобную задачу", - сказала она.

"Вместо того, чтобы оставлять их в окружении и в ситуации, когда они могли попасть под огонь, мы сосредоточились на защите этих сил", - добавила представительница администрации.