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Военная операция Турции на севере Сирии

В США заявили, что несколько десятков военных не могли бы остановить вторжение ВС Турции

Представитель администрации США отметила, что требовать от американских сил в республике выполнить подобную задачу было бы исключительно опасно

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты располагали в районе наступления вооруженных сил Турции на севере Сирии лишь несколькими десятками военнослужащих, и эти силы не были способны остановить вторжение. Об этом заявила в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

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"Силы, которые министр [обороны США Марк Эспер] вывел с северо-востока [Сирии], - это были десятки человек на участке длиной в 40 км и глубиной в 30 км. Идея о том, что эти пара десятков человек каким-либо образом могли остановить вторгающуюся туда армию, просто нелогична. Это было бы исключительно опасно - требовать от этих сил выполнить подобную задачу", - сказала она.

"Вместо того, чтобы оставлять их в окружении и в ситуации, когда они могли попасть под огонь, мы сосредоточились на защите этих сил", - добавила представительница администрации.

Теги
СШАСирияТурцияЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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