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Военная операция Турции на севере Сирии

В США заявили, что не планируют выводить войска из района Эт-Танфа в Сирии

Как отметили в американской администрации, вывод военнослужащих США с северо-востока Сирии - "это изменение методов, но не изменение целей" в республике

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Вопрос о выводе американского контингента из района Эт-Танфа на юге Сирии на повестке дня не стоит. Об этом заявила в понедельник во время телеконференции представитель администрации США высокого ранга на условиях конфиденциальности.

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"Как недвусмысленно заявил президент, вопрос о выводе американских военнослужащих из Эт-Танфы сейчас не обсуждается, - подчеркнула она. - Как я уже говорила ранее, сейчас я не могу обсуждать оперативные детали, касающиеся сроков вывода военнослужащих и места их дислокации в Сирии, руководствуясь необходимостью обеспечения их безопасности".

Со своей стороны другой представитель администрации США, участвовавший в брифинге, подчеркнул, что "вывод американских военнослужащих - это изменение методов, но не изменение целей" в Сирии. По его словам, целями политики Соединенных Штатов в республике являются уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), вывод из Сирии вооруженных формирований, связанных с Ираном, и политическое урегулирование.

Теги
СШАИранСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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