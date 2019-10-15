Трамп заявил, что доверие к осведомителю о его разговоре с Зеленским полностью утеряно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля, полностью утратил доверие в связи с тем, что его изложение событий не соответствует опубликованной стенограмме звонка двух лидеров.
Глава Белого дома отметил, что даже председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (демократ от штата Калифорния), который активно занимается расследованием возможности инициирования процедуры импичмента Трампа, "считает, что им [Конгрессу США] больше не нужен осведомитель, который начал весь этот обман".
"Причина, по которой осведомитель потерял к себе всякое доверие состоит в том, что его история очень далека от фактов, отраженных в стенограмме [телефонного разговора Трампа и Зеленского", - написал американский лидер в понедельник на своей странице в Twitter.
Трамп также добавил, что имя второго осведомителя вообще больше не упоминается.
В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.
Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.