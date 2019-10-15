Трамп заявил, что доверие к осведомителю о его разговоре с Зеленским полностью утеряно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля, полностью утратил доверие в связи с тем, что его изложение событий не соответствует опубликованной стенограмме звонка двух лидеров.

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Глава Белого дома отметил, что даже председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (демократ от штата Калифорния), который активно занимается расследованием возможности инициирования процедуры импичмента Трампа, "считает, что им [Конгрессу США] больше не нужен осведомитель, который начал весь этот обман".

"Причина, по которой осведомитель потерял к себе всякое доверие состоит в том, что его история очень далека от фактов, отраженных в стенограмме [телефонного разговора Трампа и Зеленского", - написал американский лидер в понедельник на своей странице в Twitter.

Трамп также добавил, что имя второго осведомителя вообще больше не упоминается.