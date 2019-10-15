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Начало процедуры импичмента Трампа

Reuters: экс-советник Помпео предстанет перед конгрессменами в связи с делом против Трампа

По данным агентства, слушания пройдут в закрытом режиме

ТАСС, 15 октября. Бывший старший советник госсекретаря США Майкла Помпео Майкл Маккинли добровольно согласился в среду предстать перед членами Палаты представителей США в связи с делом о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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Слушания, отмечает агентство, пройдут в закрытом режиме.

В субботу газета The Washington Post выступила с утверждением, что Маккинли ушел в отставку в свете роста недовольства в Госдепартаменте. Оно якобы было вызвано тем, что Помпео "не может поддержать сотрудников, связанных со скандалом вокруг Украины". Однако позднее глава Госдепа опроверг связь между отставкой Маккинли и ситуацией на фоне процедуры импичмента.

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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