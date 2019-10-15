Верховный суд Гонконга запретил демонстрации у служебных жилых помещений полиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 октября. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга издал постановление, накладывающее запрет на проведение демонстраций у служебных жилых помещений, где проживают сотрудники правоохранительных органов и их семьи. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе местного правительства.

Постановление предусматривает юридическую ответственность за незаконные акции у комплексов компактного проживания офицеров полиции в 21-м районе города. Запрещается их осада, блокирование выходов и примыкающих дорог, свечение лазерными указками в окна, учинение актов вандализма, создание неудобств жильцам.

За последние недели мишенью антиправительственных демонстрантов в Гонконге неоднократно становились служебные дома и общежития, в которых проживают полицейские и их семью. Радикалы периодических осаждали эти комплексы, кидали в них бутылки с зажигательной смесью, били стекла, светили в окна лазерами, выкрикивали угрозы.

Более четырех месяцев назад здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.