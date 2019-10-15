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WSJ: власти Нью-Йорка получили доступ к данным о банковских счетах адвоката Трампа

По данным издания, следователи выясняют, в каких сделках Рудольф Джулиани участвовал на Украине и с кем он проводил встречи
Рудольф Джулиани AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Рудольф Джулиани
© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк получила доступ к сведениям о банковских счетах адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в рамках проверок, касающихся его работы на Украине. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, следователи выясняют, в каких сделках Джулиани участвовал на Украине и с кем он проводил встречи. Представители властей рассматривают данные о его банковских счетах, а также с августа текущего года опрашивают свидетелей, которые могут иметь отношение к делу. Источники уточнили, что следователи интересуются и тем, какую работу фирма Джулиани выполняла для Виталия Кличко, который сейчас является мэром Киева.

Джулиани сообщил журналистам издания, что его не уведомляли о проведении расследования. "Они могут собирать информацию о моем украинском бизнесе сколько угодно", - сказал он.

В публикации не уточняется, в чем именно подозревают Джулиани. В понедельник газета The New York Times сообщила, что власти мегаполиса заподозрили Джулиани в нарушении законов о лоббизме. В отношении него начали расследование, касающееся якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла на Украине, отмечало издание. По его данным, следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАКличко, Виталий ВладимировичБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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