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Brexit

ЕС рассматривает возможность проведения внеочередного саммита по Brexit

По данным Би-би-си, ожидается, что по итогам саммита 17-18 октября в Брюсселе может быть сделано заявление о большом прогрессе в переговорах между Британией и ЕС

ТАСС, 15 октября. Европейский союз может созвать внеочередной саммит по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС в конце октября. Об этом во вторник сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Возобновились слухи о проведении нового саммита по Brexit, возможно, в конце этого месяца [октября]". - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает Би-би-си, ожидается, что по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 17-18 октября в Брюсселе, может быть сделано заявление о большом прогрессе в переговорах между Британией и ЕС, однако необходимости продолжить обсуждение сделки. В ходе предстоящей встречи участники, вероятно, обсудят действия Турции в Сирии, а также ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Нынешний глава британского правительства Борис Джонсон ранее сообщил членам кабмина, что возможность заключения с Евросоюзом сделки по Brexit сохраняется, однако для этого предстоит проделать значительную работу. Тем не менее, по его словам, в случае отсутствия соглашения страна не будет просить Брюссель о новой отсрочке даты Brexit.

Теги
СирияТурцияВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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