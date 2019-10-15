Джулиани заявил, что получил $500 тыс. за работу на компанию попавшего под суд Парнаса

ТАСС, 15 октября. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил $500 тыс. за предоставление консультаций для компании, одним из основателей которой является обвиненный в нарушениях при лоббистской деятельности выходец из СССР Лев Парнас. Об этом он в понедельник сообщил агентству Reuters.

По данным агентства, фирма Fraud Guarantee, которая занимается снижением рисков мошенничества, а также помогает инвесторам преодолеть последствия махинаций, привлекла к своей деятельности в августе 2018 года принадлежащую адвокату Трампа консалтинговую компанию Giuliani Partners. По словам Джулиани, он предоставлял Fraud Guarantee юридические консультации по вопросам регулирования, а также давал советы по принципам осуществляемой компанией деятельности.

Джулиани заявил, что получил всю положенную сумму в два транша, и с уверенностью отметил, что деньги были перечислены ему не иностранцами. "Источник получения денег не вызывает никаких вопросов", - подчеркнул адвокат, не назвав точное имя отправителя средств.

10 октября газета The New York Times информировала, что федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена расследовать деятельность Джулиани на Украине и якобы имевшие место попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи должны будут установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям газеты, расследование связано с делом задержанных в среду выходцев из СССР, жителей штата Флорида Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается. Агентство Associated Press ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.