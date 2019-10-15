Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джулиани заявил, что получил $500 тыс. за работу на компанию попавшего под суд Парнаса

Адвокат президента США Дональда Трампа уточнил, что получил всю положенную сумму в два транша

ТАСС, 15 октября. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил $500 тыс. за предоставление консультаций для компании, одним из основателей которой является обвиненный в нарушениях при лоббистской деятельности выходец из СССР Лев Парнас. Об этом он в понедельник сообщил агентству Reuters.

По данным агентства, фирма Fraud Guarantee, которая занимается снижением рисков мошенничества, а также помогает инвесторам преодолеть последствия махинаций, привлекла к своей деятельности в августе 2018 года принадлежащую адвокату Трампа консалтинговую компанию Giuliani Partners. По словам Джулиани, он предоставлял Fraud Guarantee юридические консультации по вопросам регулирования, а также давал советы по принципам осуществляемой компанией деятельности.

Джулиани заявил, что получил всю положенную сумму в два транша, и с уверенностью отметил, что деньги были перечислены ему не иностранцами. "Источник получения денег не вызывает никаких вопросов", - подчеркнул адвокат, не назвав точное имя отправителя средств.

10 октября газета The New York Times информировала, что федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена расследовать деятельность Джулиани на Украине и якобы имевшие место попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи должны будут установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям газеты, расследование связано с делом задержанных в среду выходцев из СССР, жителей штата Флорида Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается. Агентство Associated Press ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Эксперты: помощь России Китаю в создании системы ПРО усилит его ядерные возможности
Профессор Университета "Такусёку" Хэйго Сато заявил, что стратегическая ситуация может существенно измениться в зависимости от того, какую информацию о системах раннего предупреждения предоставит Россия Китаю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС