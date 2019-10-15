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NYT: Болтон был крайне обеспокоен деятельностью адвоката Трампа на Украине

По данным источников газеты, экс-помощник президента США по нацбезопасности называл Рудольфа Джулиани гранатой, которая рано или поздно взорвется и нанесет ущерб окружающим

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был крайне встревожен деятельностью адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани на Украине и не желал в ней участвовать. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам ее источников, указанную информацию предоставила законодателям в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Фиона Хилл, которая ранее являлась старшим директором по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Закрытые слушания с ее участием состоялись в понедельник.

По сведениям газеты, Болтон сравнивал деятельность Джулиани на Украине с подготовкой сделки по продаже наркотиков. Он дал указание Хилл проинформировать о происходящем юрисконсультов в СНБ. Сам он настаивал на том, что никакого отношения к этому не имеет. По словам источников, Хилл рассказала законодателям, что Болтон называл Джулиани гранатой, которая рано или поздно взорвется и нанесет ущерб окружающим. Болтон также якобы в июле спорил о Джулиани с американским постпредом при ЕС Гордоном Сондландом.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфБолтон, ДжонЗеленский, Владимир Александрович
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