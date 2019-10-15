Эксперты: помощь России Китаю в создании системы ПРО усилит его ядерные возможности

ТОКИО, 15 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Содействие Китаю со стороны России в создании системы предупреждения о ракетном нападении может иметь стратегические последствия и, в частности, способно повысить потенциал Пекина по нанесению упреждающего ядерного удара по США. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из ведущих в Японии экспертов по проблемам внешней и оборонной политики профессор Университета "Такусёку" Хэйго Сато, автор многочисленных работ по подобной проблематике.

"Помощь со стороны России, - сказал он. - повышает сдерживающую мощь Китая и его возможности по защите от баллистических ракет США. Пекин укрепит тем самым свой потенциал перехвата американских ракет после нанесения упреждающего удара по Соединенным Штатам. Однако противоракетная оборона такого рода в любом случае имеет пределы своих возможностей, поскольку американское ядерное возмездие основано на пусках ракет с подводных лодок из океанских глубин".

"Стратегическая ситуация может существенно измениться в зависимости от того, какую информацию о системах раннего предупреждения предоставит Россия Китаю, - отметил эксперт. - Япония не имеет наступательного потенциала, и поэтому для нее в военном отношении не слишком важно усиление китайских возможностей по раннему выявлению ядерной атаки. Однако ограничение американских возможностей ядерного возмездия будет иметь большое значение для безопасности Японии и всего региона. За этим нужно тщательно следить".

"Китай уже давно работает над системой раннего предупреждения о ракетном нападении и, конечно, в любом случае в каком-то виде будет ее иметь, - сказал в связи с этим ТАСС известный в Японии военный обозреватель, сотрудник НИИ при Токийском университете Ю Коидзуми. - Это станет отходом Пекина от его политики минимального ядерного сдерживания, что станет предметом большого интереса со стороны США и Японии".

"Предоставление Китаю со стороны России таких крайне сложных военных технологий, как система раннего предупреждения, - отметил эксперт, - будет означать дальнейшее расширение военного сотрудничества двух стран. Оно еще больше углубится, если речь пойдет о соединении российской и китайской систем такого рода".

Система из двух эшелонов

Президент РФ Владимир Путин 3 октября на заседании клуба "Валдай" сообщил, что Россия помогает КНР создавать систему предупреждения о ракетном нападении, которая, по его словам, кардинальным образом повысит обороноспособность Китая. В настоящее время, пояснил президент, такие системы имеют только России и США.

4 октября генеральный директор корпорации "Вымпел" Сергей Боев сообщил ТАСС, что его специалисты ведут работу по моделированию китайской национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).В то же время он отказался сообщить детали таких разработок.

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, она предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.