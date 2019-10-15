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El Pais: в ходе протестов сторонников независимости Каталонии пострадали почти 80 человек

Как отмечает газета, большинство пострадавших получили незначительные ушибы

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 78 человек пострадали в понедельник в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, большинство пострадавших получили незначительные ушибы в районе первого терминала аэропорта Барселоны, где прошла крупная манифестация после вынесения вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. В аэропорту полиции неоднократно приходилось применять силу против участников протеста. Одна из организаций, поддерживающая независимость региона, призвала парализовать работу первого терминала аэропорта. В результате были частично перекрыты доступы к воздушной гавани каталонской столицы, что привело к отмене более 100 рейсов.

Акции протеста проходили во всех крупных городах Каталонии, что неоднократно приводило к столкновениям между участниками демонстраций и стражами порядка. Сообщается о трех задержанных. Сейчас прервано железнодорожное сообщение между Жироной и Фигерасом. Предполагается, что неизвестные повалили на контактную сеть дерево.

Сторонники независимости уже пообещали, что во вторник продолжат протесты.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Испания
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