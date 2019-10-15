В Таджикистане сообщили, что Володин 18 октября прибудет в страну с официальным визитом

ДУШАНБЕ, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин с официальным визитом посетит Таджикистан, где проведет встречу со спикером таджикского парламента, его прибытие в республику намечено на 18 октября, сообщил во вторник пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджилиси оли (Палата представителей) Мухаммадато Султонов.

"Вячеслав Володин в рамках своего визита встретится с Шукурджоном Зухуровым, председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана", - сказал Султонов. Встреча спикеров состоится 19 октября, уточнил он.

Султонов добавил, что спикер Госдумы в знак уважения возложит венок к памятнику Исмаилу Сомони, расположенному на столичной площади Дусти, и посетит архитектурный комплекс "Национальное единство и возрождение Таджикистана". Кроме того, в рамках визита запланирована встреча с преподавателями и студентами Российско-Таджикского (Славянского) университета, а также посещение Национального музея и "Кохи Навруз".

Как сообщил Султонов, официальный визит Володина завершится 20 октября посещением Нурекской ГЭС имени Турсуна Ульджабаева.