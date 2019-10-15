Победившая на выборах в Польше партия вновь выдвинет Моравецкого на пост премьера

ВАРШАВА, 15 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше и победившая на последних парламентских выборах партия "Закон и справедливость" (ЗиС) намерена вновь выдвинуть премьер-министра Матеуша Моравецкого на пост главы правительства. Эту информацию подтвердил во вторник в эфире радиостанции RMF FM спикер верхней палаты парламента республики (Сената) Станислав Карчевский.

"Матеуш Моравецкий - наш кандидат на пост премьера", - сказал он.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов ЗиС получила большинство голосов. В Сейме (нижней палате) представители этой партии займут более 50% кресел - 235 из 460, а вот в Сенате им удалось завоевать только 48 мандатов из 100.

Согласно конституции Польши, президент республики после объявления окончательных итогов выборов должен назвать кандидата на пост председателя Совета министров для формирования правительства. По устоявшейся в республике традиции, как правило, кандидатом на пост премьер-министра становится представитель партии, набравшей на выборах большинство голосов избирателей. В ЗиС уже заявили, что их кандидатом будет действующий премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Состав нового кабинета министров представляется на рассмотрение парламентариев в течение 14 дней со дня назначения его председателя президентом. Дату первого заседания Сейма также назначает глава государства. Оно должно состояться не позднее 12 ноября.