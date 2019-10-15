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ЦИК Узбекистана допустил все партии к выборам в парламент

После проверки подписных листов их представителям выдали соответствующие документы

ТАШКЕНТ, 15 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана после проверки достоверности подписных листов, представленных официально всеми пятью зарегистрированными в республике партиями, приняла решение допустить их к участию в назначенных на 22 декабря этого года парламентских выборах, сообщил во вторник председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов.

"Для проверки подписных листов были созданы экспертные группы, в состав которых, наряду с членами комиссии, вошли специалисты правоохранительных и судебных органов, представители институтов гражданского общества. В соответствии с Избирательным кодексом было проверено 15% от общего количества подписей избирателей, подавляющее большинство которых были признаны достоверными, на основании чего ЦИК принял постановление о допуске всех пяти партий к предстоящим выборам в парламент", - сказал Абдусаломов на заседании Центризбиркома.

Как сообщалось ранее, в соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана все партии сдали в ЦИК подписные листы с не менее 40000 подписей поддерживающих их избирателей. Подписи для проверки были отобраны в равных количествах от каждой административно-территориальной единицы республики. Проверка в соответствии с законодательством завершилась за пять дней.

"Таким образом, в назначенных на 22 декабря выборах примут участие все официально зарегистрированные в республике партии, а именно Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") , Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана", - подытожил глава ЦИК.

После заседания ЦИК на платформе международного пресс-клуба состоялись первые официальные дебаты представителей политических партий республики.

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