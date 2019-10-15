Южная Корея обратилась к России за поддержкой в вопросе ядерного разоружения КНДР

ТАСС, 15 октября. Спикер Национального собрания (парламента) Республики Корея Мун Хи Сан в понедельник в Белграде обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко за помощью в переговорах по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Сообщение об этом размещено во вторник на сайте высшего законодательного органа Южной Кореи.

"После завершения процесса ядерного разоружения КНДР можно будет приступить к объединению сетей железных дорог Южной Кореи, КНДР и России, а также развитию инфраструктуры Северного морского пути и прокладке газопровода через Сибирь, - заявил Мун Хи Сан. - Прошу [Матвиенко] донести до северокорейских представителей важность данного аспекта". В пресс-релизе Национального собрания отмечается, что спикер Совета Федерации высказалась за дальнейшее углубление трехстороннего сотрудничества Москвы, Сеула и Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что Матвиенко и Мун Хи Сан обсудили возможность визита президента РФ Владимира Путина в Республику Корея.

5 октября в Швеции между США и КНДР состоялись рабочие переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, однако встреча закончилась безрезультатно. Стороны противоречиво оценили ее исход. В частности, глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров. Между тем, в Госдепартаменте США эти консультации охарактеризовали как конструктивные. Американские представители также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.