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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: курды вернули контроль над городом Рас-эль-Айн на севере Сирии

Отряды "Сил народной самообороны" также штурмуют соседний город Телль-Халаф

ТАСС, 15 октября. Отряды курдских "Сил народной самообороны" (СНС) в результате контратаки восстановили контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн, который был захвачен турецкими войсками и их союзниками 12 октября. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Hadath.

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По его информации, в окрестностях города идут ожесточенные бои между курдами и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, участвующими в операции "Источник мира" на стороне турецкой армии. Отряды СНС штурмуют сейчас соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков так называемой Сирийской свободной армии. Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

В понедельник курдские отряды не позволили противнику перекрыть стратегическое шоссе, которое идет вдоль границы и связывает сирийскую экономическую столицу Алеппо с городом Хасеке, являющимся административным центром одноименной провинции. Атака турецких войск и их союзников была отражена в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш. К этому шоссе в районе Телль-Тамер в 30 км от границы вышли в понедельник подразделения сирийской армии, которые были введены на север провинции Хасеке по соглашению с властями курдской автономной администрации.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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