МИД Китая потребовал от Турции прекратить бои в Сирии

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Турция должна прекратить боевые действия в Сирии и объединить усилия с мировым сообществом для борьбы с терроризмом в Ближневосточном регионе. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай категорически против того, чтобы международные вопросы решались путем применения силы, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы считаем, что Турция должна прекратить военные действия [в Сирии] и вернуться к политическому процессу урегулирования существующих проблем. <...> Мы требуем, чтобы турецкая сторона проявила ответственность и объединила усилия с международным сообществом в борьбе с терроризмом".

По словам дипломата, ситуация в Сирии должна быть урегулирована исключительно политическими и дипломатическими методами с учетом общепринятых норм международного законодательства. "Необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Турции", - подытожил он. Гэн Шуан подчеркнул, что действия Анкары могут привести к очередному всплеску терроризма на Ближнем Востоке.

9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" для создания на севере Сирии вдоль турецкой границы буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало эти действия агрессией, мировое сообщество подвергло их осуждению. В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении Анкары.