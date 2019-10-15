СМИ: международные гуманитарные организации прекратили помощь курдам на севере Сирии

ТАСС, 15 октября. Международные гуманитарные организации, работавшие в приграничной зоне на северо-востоке Сирии, сворачивают свою деятельность и прекращают оказывать помощь курдскому населению в регионе из-за начавшейся турецкой военной операции. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на представителя курдских властей.

Он отметил, что "международные гуманитарные организации прекратили свою работу в граничащей с Турцией зоне и эвакуируют своих сотрудников из данного региона".