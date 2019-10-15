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Brexit

Reuters: у Великобритании есть время до конца дня на согласование предложений по Brexit

По данным агентства, предложения, выдвинутые Лондоном, пока еще недостаточно проработаны

ТАСС, 15 октября. Переговорщики Евросоюза и Великобритании должны согласовать текст новых предложений по выходу Соединенного Королевства из ЕС до конца дня, чтобы главный переговорщик сообщества по Brexit Мишель Барнье смог представить документ на саммите глав государств и правительств ЕС 17-18 октября в Брюсселе, где будут определяться дальнейшие шаги по Brexit.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, Барнье считает, что предложения, выдвинутые Великобританией, пока еще недостаточно проработаны.

Соединенное Королевство должно было выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества.

Теги
ВеликобританияBrexit
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