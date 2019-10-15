В ООН заявили о возможной ответственности Турции за действия связанных с ней групп в Сирии

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. ООН располагает сведениями об убийствах на северо-востоке Сирии гражданских лиц членами вооруженных группировок, аффилированных с турецкими вооруженными силами. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, Турция может быть признана ответственной за совершаемые этими структурами действия, идущие вразрез с гуманитарным правом.

"В соответствии с международным законодательством по правам человека и международным гуманитарным правом массовые казни представляют собой серьезные нарушения и могут быть расценены как военное преступление, - сказал он. - Турция как государство может быть признана ответственной за нарушения, совершенные аффилированными с ней вооруженными группировками".

Колвилл проинформировал, что его ведомством "получены сообщения и два видеоматериала", согласно которым 12 октября члены одной из связанных с турецкими вооруженными силами группировок расправились с гражданскими лицами. В одном случае, согласно видеосвидетельству, были расстреляны три захваченных в плен курда, причем только на одном из них была военная униформа. В тот же день в УВКПЧ поступили сведения о расстреле боевиками аффилированной с турецкими силами вооруженной группировки известной курдской женщины-политика Хеврин Халаф.

Колвилл напомнил, что "гражданские лица и все, кто не воюет, включая захваченных в плен людей, находятся под защитой" международного права.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдов. Целью кампании является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество, за исключением нескольких региональных стран - союзниц Турции, осудило действия Анкары.