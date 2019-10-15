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Военная операция Турции на севере Сирии
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В Турции заявили, что не откажутся от операции в Сирии из-за санкций США

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп подчеркнул, что санкции усиливают страны, в отношении которых их вводят
Описание
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Турция ни за что не откажется от военной операции в Сирии из-за санкций, введенных США, сказал журналистам спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.

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"Ни в коем случае <...> Турция не позволит создать коридор для террористических формирований прямо у границ", - сказал Шентоп, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что санкции, введенные США из-за военной операции в Сирии, не стали неожиданностью для Турции. 

"В этом нет ничего неожиданного, потому что уже обсуждалось в США. Они думают, что могут управлять международной политикой путем введения санкций, но они не правы. Санкции - не путь достижения результатов в международной политике, исходя из мирового опыта", - сказал Шентоп. Он добавил, что на самом деле санкции усиливают страны, на которые их налагают, "Турция не будет исключением".

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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