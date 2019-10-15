Меркель заявила о необходимости вернуться к переговорам по ситуации в Сирии

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Разногласия в контексте Сирии следует урегулировать путем переговоров. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за ситуацией [в Сирии], - сказала Меркель. - Я уже говорила, что эту военную операцию надо остановить и вернуться к переговорам". Она напомнила, что с учетом "всех справедливых интересов Турции в сфере безопасности" Берлин не поддерживает данную операцию.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира". Ее целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

На фоне этой операции правительство ФРГ решило приостановить поставки вооружений Турции.