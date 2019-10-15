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Brexit

Джонсон заверил Макрона, что Лондон активно работает над достижением сделки по Brexit

Лидеры также обсудили военную операцию Турции в Сирии

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел во вторник телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого заверил, что британские переговорщики намерены активно работать над достижением сделки с Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщил представитель главы правительства Соединенного Королевства, которого цитирует газета The Guardian.

"Премьер-министр сказал, что в преддверии саммита ЕС (намеченного на 17-18 октября - прим. ТАСС) британские официальные лица продолжат напряженно работать над тем, чтобы добиться сделки", - заявил представитель Джонсона.

Два лидера также обсудили военную операцию Турции в Сирии и выразили "глубокую озабоченность турецким вторжением и договорились находиться в тесном контакте" по этому вопросу, сказал представитель британского премьера, охарактеризовав 20-минутный разговор как конструктивный.

Соединенное Королевство должно было выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.

Теги
ВеликобританияФранцияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаМакрон, Эмманюэль
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