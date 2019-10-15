ООН: 85 человек убиты террористами в ходе подготовки к выборам в Афганистане

ТАСС, 15 октября. Более 80 человек были убиты экстремистами во время различных предвыборных мероприятий и в сам день выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября. Такую информацию, как сообщил телеканал TOLOnews, представила во вторник Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

По данным Миссии, "в результате атак террористов в ходе предвыборных кампаний и различного рода агитационных митингов, а также в сам день голосования были убиты 85 афганцев". В терактах, проведенных радикалами в Кабуле и провинциях страны, в тот же период ранения получили 373 человека.

UNAMA отмечает, что "непосредственно в день выборов афганского президента жертвами нападений экстремистов стали 28 человек и 249 были ранены".

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Это четвертое голосование, состоявшееся в стране после падения режима радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Избирательный процесс проходил в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Талибы, не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки. Предварительные результаты голосования ожидаются 19 октября, окончательные - не ранее 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.