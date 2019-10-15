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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В ходе протестов в Каталонии пострадали почти 70 полицейских

МВД Испании решило направить в регион дополнительно тысячу агентов гражданской гвардии

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 68 сотрудников правоохранительных органов пострадали в Каталонии в ходе акций протеста сторонников независимости региона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) и в МВД Испании.

"Пострадали 47 сотрудников [Моссос д'Эсквадра]", - отметили в правоохранительных органах автономии. В свою очередь, в министерстве внутренних дел королевства уточнили, что "пострадал 21 сотрудник [национальной полиции]".

В связи с манифестациями, как передает газета El Periódico, МВД Испании решило направить в Каталонию дополнительно тысячу агентов гражданской гвардии. Ранее министерство уже усилило присутствие сотрудников правоохранительных органов в регионе. Ожидается, что они будут находиться в Каталонии до 1 ноября.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Сразу после этого в регионе начались протесты. Одна из самых крупных акций прошла в аэропорту Барселоны. В понедельник в воздушной гавани были отменены более 100 рейсов, во вторник - 45. В некоторых случаях в ходе манифестаций возникали столкновения между стражами порядка и участниками акций. В результате, как передавала газета El Pais, более 130 человек пострадали. Сторонники независимости Каталонии во вторник продолжают протесты.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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