В Лондоне считают, что операция Турции в Сирии играет на руку России

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Глава британского МИД Доминик Рааб выступил с утверждением, что военная операция Турции в Сирии играет на руку России и сирийскому президенту Башару Асаду. Об этом он сказал, выступая в Палате общин парламента Соединенного Королевства.

"Это не те действия, которые мы ожидали от союзника, они безрассудные, контрпродуктивные и играют напрямую на руку России и режиму Асада", - отметил он.

"Я не могу представить ситуацию, когда такой ближайший союзник по НАТО повел бы себя подобным образом. Это вызывает обеспокоенность по поводу вопросов гуманитарного характера, по поводу контртеррористической борьбы", - сказал он. "Мы должны совершенно ясно донести до наших турецких партнеров и союзников, что они должны оставить это вторжение", - подчеркнул Рааб.