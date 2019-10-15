Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сын Байдена рассказал, что он делал на Украине

Хантер Байден заявил в интервью ABC, что "ничего незаконного не совершал"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден заявил во вторник, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления газодобывающей компании Burisma.

На эту тему
Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

Отвечая в ходе интервью телеканалу ABC на вопрос о том, что он делал на Украине, Байден-младший отметил, что "ничего незаконного не совершал". При этом он подчеркнул, что "не жалеет о работе в Burisma". "Единственное, о чем я жалею, что не мог даже представить себе, что со временем президент США [Дональд Трамп] и [его адвокат] Рудольф Джулиани будут высказывать конспирологические теории насчет моей деятельности в этой компании", - добавил бизнесмен.

Он признал, что, "возможно, не вошел бы в правление Burisma", если бы Джозеф Байден не занимал в то время пост вице-президента США. "Однако, мой отец не влезал в мои дела. Это не идет на пользу каждому из нас", - указал бизнесмен.

Хантер Байден вошел в правление Burisma в 2014 году, а его отец в 2016 году, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства этой компании.

Джозеф Байден сейчас - наиболее вероятный соперник Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Белград заблокировали таксисты, протестующие против сервиса CarGo
Общественный транспорт в городе не работает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС