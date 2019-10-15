Сын Байдена рассказал, что он делал на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден заявил во вторник, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления газодобывающей компании Burisma.

Отвечая в ходе интервью телеканалу ABC на вопрос о том, что он делал на Украине, Байден-младший отметил, что "ничего незаконного не совершал". При этом он подчеркнул, что "не жалеет о работе в Burisma". "Единственное, о чем я жалею, что не мог даже представить себе, что со временем президент США [Дональд Трамп] и [его адвокат] Рудольф Джулиани будут высказывать конспирологические теории насчет моей деятельности в этой компании", - добавил бизнесмен.

Он признал, что, "возможно, не вошел бы в правление Burisma", если бы Джозеф Байден не занимал в то время пост вице-президента США. "Однако, мой отец не влезал в мои дела. Это не идет на пользу каждому из нас", - указал бизнесмен.

Хантер Байден вошел в правление Burisma в 2014 году, а его отец в 2016 году, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства этой компании.

Джозеф Байден сейчас - наиболее вероятный соперник Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.