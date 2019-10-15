В Сейме Литвы зарегистрировано постановление о смещении спикера

ВИЛЬНЮС, 15 октября. /ТАСС/. Постановление о смещении с поста спикера Сейма (парламента) Литвы Виктораса Пранцкетиса зарегистрировано во вторник в секретариате законодательного собрания. Проект постановления подан за подписями 53 депутатов (всего в Сейме 141 место).

"Предлагаем как утратившего доверие освободить от должности председателя Сейма, систематические действия которого противоречат позиции партийной коалиции парламентского большинства", - отмечается в проекте. Ожидается, что он будет включен в повестку пленарного заседания в четверг.

Пост главы парламента в ходе переговоров о новом коалиционном большинстве в связи с избранием в конце мая президентом Гитанаса Науседы был обещан партнерам правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ). Пранцкетис подавать в отставку отказался. В конце августа он вышел из СКЗЛ. Его конфликт с председателем правящей партии Рамунасом Карбаускисом, настаивающим на отставке, длится несколько месяцев.