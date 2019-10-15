Меркель: Великобритания после выхода из ЕС превратится в нового конкурента Европы

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания после выхода из ЕС превратится в нового конкурента Европы, в свете чего Евросоюзу нужно будет стать еще более конкурентоспособным. Такое мнение высказала во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Берлине на заседании Союза германского машиностроения (VDMA).

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"Великобритания превратится в нового конкурента прямо у ворот Европы", - сказала она. В этой связи ЕС придется предпринимать еще больше усилий для "повышения своей конкурентоспособности", считает канцлер ФРГ.

Меркель подчеркнула, что власти ФРГ "будут работать до последней минуты" над тем, чтобы добиться упорядоченного Brexit. Она указала на сложные переговоры с Лондоном в вопросе ирландской границы. "Это что-то вроде квадратуры круга", - заявила канцлер.