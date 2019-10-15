Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пучдемон заявил, что не уедет из Бельгии после выдачи нового ордера на его арест

По данным газеты El Pais, Европейский парламент ввел запрет на вход в свои здания для бывшего главы правительства Каталонии

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который бежал из Испании в разгар сепаратистского кризиса, заверил, что не собирается покидать Бельгию. Соответствующее заявление он сделал во вторник, передает газета El Pais.

На эту тему

В понедельник Верховный суд (ВС) Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Данное решение ВС последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы. "Мы находимся в распоряжении бельгийских судебных властей и дождемся решения, которое они примут", - заверил Пучдемон.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Бельгии. "Это спекуляции, основанные на полностью ложных идеях, - утверждал экс-лидер Каталонии. - Я находился, нахожусь и буду находиться в распоряжении бельгийских судов".

По данным газеты, Европейский парламент (ЕП) ввел запрет на вход в свои здания для Пучдемона. Данное решение ЕП было принято в связи с выдачей нового ордера на его арест.

Бегство из Испании

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию, ВС пиренейского королевства уже выдавал европейский ордер на его арест в 2018 году, в результате Пучдемон был задержан в Германии.

Мадрид добивался выдачи Пучдемона, среди прочего, по статье "подстрекательство к бунту". Однако судебные власти ФРГ были согласны передать политика Испании только по обвинению в растрате госсредств. В результате ВС королевства решил отозвать европейский ордер на арест политика. Тогда Пучдемона отпустили на свободу, и он вновь вернулся в Бельгию.

Теги
БельгияИспанияПучдемон, Карлес
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: колонна сирийских войск направляется в город Кобани на восточном берегу Евфрата
По информации телеканала Al-Manar, армейские подразделения разместятся на границе с Турцией и возьмут под контроль участок стратегического шоссе Алеппо - Хасеке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС