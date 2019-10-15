Пучдемон заявил, что не уедет из Бельгии после выдачи нового ордера на его арест

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который бежал из Испании в разгар сепаратистского кризиса, заверил, что не собирается покидать Бельгию. Соответствующее заявление он сделал во вторник, передает газета El Pais .

В понедельник Верховный суд (ВС) Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Данное решение ВС последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы. "Мы находимся в распоряжении бельгийских судебных властей и дождемся решения, которое они примут", - заверил Пучдемон.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Бельгии. "Это спекуляции, основанные на полностью ложных идеях, - утверждал экс-лидер Каталонии. - Я находился, нахожусь и буду находиться в распоряжении бельгийских судов".

По данным газеты, Европейский парламент (ЕП) ввел запрет на вход в свои здания для Пучдемона. Данное решение ЕП было принято в связи с выдачей нового ордера на его арест.

Бегство из Испании

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию, ВС пиренейского королевства уже выдавал европейский ордер на его арест в 2018 году, в результате Пучдемон был задержан в Германии.

Мадрид добивался выдачи Пучдемона, среди прочего, по статье "подстрекательство к бунту". Однако судебные власти ФРГ были согласны передать политика Испании только по обвинению в растрате госсредств. В результате ВС королевства решил отозвать европейский ордер на арест политика. Тогда Пучдемона отпустили на свободу, и он вновь вернулся в Бельгию.