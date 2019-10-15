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Военная операция Турции на севере Сирии
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СБ ООН 16 октября обсудит операцию Турции в Сирии

Источник в организации сообщил, что инициаторами обсуждения выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 16 октября консультации по военной операции Турции в Сирии. Как сообщил ТАСС источник в организации, инициаторами обсуждения выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша, то есть все страны Евросоюза, представленные в СБ.

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"Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша запросили обсуждение военной операции Турции в ходе консультаций, запланированных на среду", - сказал собеседник.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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